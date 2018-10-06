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İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis dağıttı!

CHP ve HDP'lilerin şovuna dönüşen "Cumartesi Anneleri" gösterileri, yine izinsiz yapılmak istenince polis müdahale etti, Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen grubu dağıttı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:20
İzinsiz toplanmaya çalıştılar... Polis dağıttı!

"Cumartesi Anneleri"nin etkinliği için İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan grup, Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Grup, yürüyüşe izin verilmemesi üzerine basın açıklaması yapmak için İHD'nin bulunduğu sokakta toplandı.

Polisler, grubun İHD'nin bulunduğu sokağı izinsiz olarak kapattığı uyarısında bulundu. Sokağı açmayan grubu polis ekipleri dağıttı. 

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Galatasaray Lisesi'nin önü kapatıldı.

İHD önündeki açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:20
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. cumartesi anneleri
  4. CHP
  5. Hdp
  6. Taksim

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