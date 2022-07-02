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Gündem İzinsiz ses kaydı yayınına 10 ay hapis
Gündem

İzinsiz ses kaydı yayınına 10 ay hapis

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz ve çarpıtılarak yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlunun da bulunduğu 6 sanıktan 5’i beraat etti, biri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 23:06:00 -
İzinsiz ses kaydı yayınına 10 ay hapis

10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar İ.D.D, B.G. katılırken, N.A 10 ay hapis cezası aldı. Hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen gizli ve montajlanmış ses kaydı 2019’daki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmış, Menderes Türel kayda ilişkin, “Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ’cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor” açıklamasında bulunmuştu.

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