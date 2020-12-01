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Gündem İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası
Gündem

İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 05:15:00 -
İzinsiz eğlenceye 120 bin lira para cezası

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.

Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.

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