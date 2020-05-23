  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız

Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü

Türkiye salgının gölgesinde buruk bir bayram sabahına uyanacak

Türk makarna sektörü AB kotasının kaldırılması için harekete geçiyor

Bu dünyada görüşmemiz mümkün değil
için kalan
Aktüel

İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya patladı

Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’dan Trabzon’a izin gitmeye çalışan 4 kişi Bursa’da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:42:29 -
İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya patladı

Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’dan Trabzon’a izin gitmeye çalışan 4 kişi Bursa’da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.


Bayramda memleketleri Trabzon’a gitmek isteyen 4 kişilik aile İstanbul’dan yola çıktı. İstanbul’dan Bursa’ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E Bursa’da polis uygulamasına takıldı. Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa’da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı