İzinli polis kadının 650 bin TL'sini kurtardı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki F.Ç dolandırıcıların hedefi oldu.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kadının elindeki tüm mal varlığını ele geçirmek üzere harekete geçti. Kadın, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların istediği 650 bin lirayı denkleştirdi ve parayı vermek için bir parka çağrıldı.

Maske yakayı ele verdi

Parayı bir çantanınn içine koyan kadın belirtilen parka gitti. Olay yerine maskeli gelen şüpheli izinde bulunan polis memurunun dikkatini çekti.

İzinli polis memuru şüpheliye müdahale etmek istedi. Yakalanacağını anlayan şüpheli çantayı atarak olay yerinden kaçtı.

Daha öncede dolandırıldı

İHA'nın haberine göre, aynı şüphelinin F.Ç.’yi aynı yöntemle daha önce de 500 bin lira ve 30 bin avro dolandırdığı öğrenildi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.