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İZBAN'daki grev kararı ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerindeki grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi

08 Ocak 2019 Salı 06:12
İZBAN'daki grev kararı ertelendi

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 06:04
  1. İzmir
  2. ertelendi
  3. son dakika
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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  6. son dakika Gündem Haberleri

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