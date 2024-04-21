İyice köşeye sıkıştılar! PKK kamplarından kaçan 2 terörist teslim oldu
TSK'nın başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan PKK'tan kaçan 2 terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
8 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan bugün MSB tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Irak'ın kuzeyinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
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