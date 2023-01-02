  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İyice kafayı yediler! Amerikalıların cesetleri gübreye dönüştürülecek
Dünya

İyice kafayı yediler! Amerikalıların cesetleri gübreye dönüştürülecek

ABD'nin New York eyaletinde öldükten sonra insan bedenlerinin gübreye çevrilmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 17:43:00 -
İyice kafayı yediler! Amerikalıların cesetleri gübreye dönüştürülecek

ABD'nin New York eyaletinde öldükten sonra insan bedenlerinin gübreye çevrilmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.

ABD basınındaki haberlere göre, New York Valisi Kathy Hochul, eyalette cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren yasa tasarısını imzaladı.

Böylelikle New York'ta insanların öldükten sonra bedenleri “doğal yollarla” gübreye çevrilebilecek.

ABD'de ilk olarak 2019'da Washington eyaleti, "insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesini" yasallaştırmıştı. 2021'de Colorado ve Oregon, 2022'de de Vermont ve California eyaletlerinde bu yasa tasarısı kabul edilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

İnsana verdikleri değer bu kadar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23