İyice kafayı yediler! Amerikalıların cesetleri gübreye dönüştürülecek
ABD'nin New York eyaletinde öldükten sonra insan bedenlerinin gübreye çevrilmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.
ABD'nin New York eyaletinde öldükten sonra insan bedenlerinin gübreye çevrilmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.
ABD basınındaki haberlere göre, New York Valisi Kathy Hochul, eyalette cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren yasa tasarısını imzaladı.
Böylelikle New York'ta insanların öldükten sonra bedenleri “doğal yollarla” gübreye çevrilebilecek.
ABD'de ilk olarak 2019'da Washington eyaleti, "insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesini" yasallaştırmıştı. 2021'de Colorado ve Oregon, 2022'de de Vermont ve California eyaletlerinde bu yasa tasarısı kabul edilmişti.