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Gündem İyice haddini aştı... CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Türkiye'ye ABD tehdidi!
Gündem

İyice haddini aştı... CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Türkiye'ye ABD tehdidi!

Halk TV'de katıldığı bir programda HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 12:21:00 -

Halk TV'de katıldığı bir programda HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Meclis'e gelmesi beklenen fezlekeyle ilgili, bunun ağır sonuçları olacağını iddia eden Tanrıkulu, 'Hele hele ABD ve ABD'de yeni gelişen siyasi eğilimler Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından, dış politika bakımından ağır sonuçları olur.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sezgin Tanrıkulu, fezlekelerin Meclis'e gelmesi halinde 'Bunun yanlışlığını her ortamda ifade edeceğiz' sözleriyle karara karşı olduklarının altını çizdi.

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Yorumlar

Sert

Sanki Pentagon sözcüsü
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Zahir

Senin cibilliyeti ...
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