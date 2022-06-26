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Spor İyice çıldırdılar... Hakeme saha ortasında dayak!
Spor

İyice çıldırdılar... Hakeme saha ortasında dayak!

Gaziantep’te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırması amatör kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 15:21:00 -
İyice çıldırdılar... Hakeme saha ortasında dayak!

Gaziantep’te bir turnuva çerçevesinde oynanan futbol maçında çıkan tartışma esnasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcunun hakeme yumrukla saldırması amatör kameraya yansıdı.

Gaziantep’te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta çıkan tartışma esnasında bir futbolcu hakeme yumruk attı. Oğuzeli İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta Çiftlikspor’un 90+2’de skoru 1-1’e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı.

Yedek oyuncudan hakeme saldırı
Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş’a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

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