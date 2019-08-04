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İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, beklenenin aksine Genel İdare Kurulu için aday olmadı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:03
İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  İYİ Parti’de ‘A Takımı’ olarak nitelendirilen Genel İdare Kurulu (GİK) için partinin ağır toplarından eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz aday olmadı.

2 yılda 5 kurultay yaptı

Kurulduğu Ekim 2017'den bu yana 2 seçim geçiren İYİ Parti, yaklaşık 2 yıllık siyasi ömrüne 1'i olağan olmak üzere bu haftasonu gerçekleştirilen 4. olağanüstü kurultayla birlikte 5 kurultay sığdırdı.

Durmuş Yılmaz’da GİK’e aday olmadı

İYİ Parti’nin Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongresinde eski Merkez Bankası Başkanı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu(GİK) üyeliği için yeniden aday olmadı. Ümit Özdağ ise dün yaptığı açıklamada GİK için aday olmayacağını açıklamıştı.

239 kişi GİK adaylığını açıkladı

50 kişiden oluşacak olan yeni GİK'te yer almak için adaylığını açıklayanların sayısı ise 239'u buldu. Kurultaya 1060 delegeden 841’i katıldı.

MDK listesini Akşener verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Disiplin Kurulu(MDK) için liste verdi.

Çok sert tartışma yaşandı

Kurultayda sebebi bilinmeyen bir olaydan ötürü partililer basın mensuplarına tepki gösterdi. Araya diğer partililer girerek olayı sakinleştirdi. Partinin üst kurul delegesi Oğuzhan Hasar ise, sayım işlemlerine geçilince görevlilerle tartışma yaşadı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:03
  1. Ankara
  2. İYİ Parti
  3. Durmuş Yılmaz
  4. İYİ Parti kurultay
  5. İYİ Parti GİK

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