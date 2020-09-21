İYİ Parti'yi karıştıracak liste! Sabah saatlerinde üyelere gönderilmiş...
İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultayı sonrası liste dışı kalan Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultayı dün yapıldı. Kurultayda Genel Kurulu İdare Kurulu’na seçilemeyen Aytun Çıray, ortaya çıkan listeye sert tepki gösterdi.
İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaptığı açıklamada, ‘Bu listede asıl hedef olan merkez siyasetçileri tasfiye etmektir. Bunu başarıp başaramayacaklarını göreceğiz’ ifadelerini kullandı.
Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un ise paylaştığı liste İYİ Parti’yi karıştıracak cinsten duruyor. Koncuk’un sosyal medya hesabından kamuoyuna sunduğu listede, kurultayda tercih edilmeyecek isimler yazıyor.
Koncuk listeyi paylaşarak yaptığı açıklamada, ‘Aday olma ihtimalimiz birilerini ürkütmüş. Koltuk onların, adamlık ise bizim olsun’ ifadelerini kullandı.