  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti'yi karıştıracak liste! Sabah saatlerinde üyelere gönderilmiş...
Siyaset

İYİ Parti'yi karıştıracak liste! Sabah saatlerinde üyelere gönderilmiş...

İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultayı sonrası liste dışı kalan Adana Milletvekili İsmail Koncuk'tan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:24:00 -
İYİ Parti'yi karıştıracak liste! Sabah saatlerinde üyelere gönderilmiş...

İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultayı dün yapıldı. Kurultayda Genel Kurulu İdare Kurulu’na seçilemeyen Aytun Çıray, ortaya çıkan listeye sert tepki gösterdi.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yaptığı açıklamada, ‘Bu listede asıl hedef olan merkez siyasetçileri tasfiye etmektir. Bunu başarıp başaramayacaklarını göreceğiz’ ifadelerini kullandı.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un ise paylaştığı liste İYİ Parti’yi karıştıracak cinsten duruyor. Koncuk’un sosyal medya hesabından kamuoyuna sunduğu listede, kurultayda tercih edilmeyecek isimler yazıyor.

Koncuk listeyi paylaşarak yaptığı açıklamada, ‘Aday olma ihtimalimiz birilerini ürkütmüş. Koltuk onların, adamlık ise bizim olsun’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
ABD Suriye’de ne karıştırıyor?
Dünya

ABD Suriye’de ne karıştırıyor?

ABD, Suriye sınırları içeresinde Rus askerlerle yaşadığı gerilim üzerine bölgeye daha fazla asker gönderme kararı aldı.
Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap
Gündem

Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan merakla beklenen cevap geldi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı