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İYİ Parti'ye icra şoku! Teşkilatlar borç batağında

Yerel seçimlerde hiçbir ilde belediye kazanamayan ve borç batağına sürüklenen İYİ Parti'nin Erzurum İl Başkanlığı'ndan alacaklı olan bir şirket, partiyi icraya verdi.

08 Ekim 2019 Salı 10:22
İYİ Parti'ye icra şoku! Teşkilatlar borç batağında

Yerel seçimlerde hiçbir ilde belediye kazanamayan İYİ Parti teşkilatları borç batağına saplandı. 

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığının icralık olduğu öğrenilirken, teşkilatın yerel seçimlerde gerçekleştirdiği reklam kampanyalarından sahadaki çalışmalarla ilgili ücretlerin ilgili firmalara ödenemediği ve ve icra işlemi başlatıldığı belirtildi. 

47 bin lira borcu ödeyemediler

İYİ Parti il başkanlığından alacağını tahsil edemeyen firmanın başvurusuyla harekete geçen Erzurum 4. İcra Müdürlüğü, şirketin alacağı olan 47 bin 506 TL’nin ödenmediği gerekçesiyle işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:22
  1. Erzurum
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener

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