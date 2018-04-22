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İYİ Parti'ye 25 milyonluk piyango

CHP'den 15 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te grup kuran İYİ Parti, Hazine'den 'seçim yardımı' almaya da hak kazandı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:37
İYİ Parti'ye 25 milyonluk piyango

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları İYİ Parti'yi Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı. Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek, Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı 'seçim yardımı'ndan faydalanacak. 

 İYİ PARTİ GRUP KURMA SAYISINI ELDE ETTİ

15 CHP’li milletvekili geçti ve 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaştı. İYİ Parti TBMM grubu olarak cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek. Yani 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener’in adaylığını bu şekilde gerçekleştirebilecekler. Ancak Akşener'in gövde gösterisi yapmak için 100 bin imzayı yine de toplayacağı belirtiliyor.

 HAZİNE YARDIMI ALABİLECEK

15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesiyle birlikte İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek. Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı.İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

 

Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleydi. İYİ Parti ile bu tablo da değişecek.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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