İYİ Parti’nin o afişi kriz çıkardı! Bay Kemal deliye döndü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin videosunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de çekilmiş fotoğrafın da yer almasının CHP'de rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

Yazısında, adaylık meselesi konusunda İyi Parti ile CHP arasında gerilim yaşandığını aktaran Selvi, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Akşener’i ikna etseydi Kurban Bayramı’nda ya da CHP’nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül’de adaylığını açıklayacaktı. Akşener’in olumsuz tavrı nedeniyle erteledi.

6’lı Masa 26 Ocak tarihinde Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeyecek ama bir portre ortaya konulacak. Akşener, hem 26 Ocak tarihli toplantı öncesinde hem de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği şubat toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu’na “Aday sen değilsin, Ekrem İmamoğlu” mesajını veriyor.

İYİ Parti’nin seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu’nu kullanması CHP’de rahatsızlığa yol açtı. “İkinci Saraçhane sendromu” yorumları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu’nun en büyük rakibi olan İmamoğlu üzerinden mesaj verilmesi okların Akşener’e çevrilmesine yol açtı."