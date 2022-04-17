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Yerel İYİ Partililer kaza yaptı
Yerel

İYİ Partililer kaza yaptı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 04:34:00 -
İYİ Partililer kaza yaptı

Sakarya Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu’nda, Z.B. idaresindeki otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen ve içerisinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Selahattin Mungan ile Yüksel Esmeroğlu’nun olduğu otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaralıların durumu iyi

İHA'nın haberine göre, meydana gelen kazada, Z.B. ile başkan yardımcıları yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya, Söğütlü ilçesi, İYİ Parti, Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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