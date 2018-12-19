0553 313 94 23

İYİ Partili vekilden Mansur Yavaş çıkışı

CHP'nin Ankara'dan aday gösterdiği Mansur Yavaş'a, İP cephesinden flaş bir çıkış geldi. Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Sayın Yavaş'ın çevresindeki 'kindar' arkadaşlar, Sayın Meral Akşener'in millet için yaptığı fedakarlık karşısında umarım biraz utanmışsınızdır" dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
İYİ Partili vekilden Mansur Yavaş çıkışı

Muğla Milletvekili Metin Ergun'un Mansur Yavaş'la ilgili attığı tweet kafa karıştırdı. Ergun, CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Yavaş'ın çevresindeki isimler için 'kindar' tabirini kullanırken isim vermekten kaçındı

Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olması, İYİ Parti'nin tavanıyla tabanında farklı yankı buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hem Ankara'yı, hem Mansur Yavaş'ı isterim" diretmesi sonuç vermedi. Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinde olduğu gibi, yine CHP'yi tercih etti. CHP Parti Meclisi de "gizli oy, açık tasnif" yöntemiyle, Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ı onayladı. 

Önce Aydın, sonra Ergün

Ancak; pazar günü akşam İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "CHP kimi isterse aday gösterebilir" açıklamasından sonra, dün akşam da Muğla Milletvekili Metin Ergun'un paylaşımı kafa karıştırdı. Ergun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sayın Yavaş'ın çevresindeki 'kindar' arkadaşlar, Sayın Meral Akşener'in millet için yaptığı fedakarlık karşısında umarım biraz utanmışsınızdır" dedi. "Kindarların" ismi verilmeden yapılan paylaşıma partililer tepki gösterdi.

ciddigazete

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • FEYAZ ŞAHİNFEYAZ ŞAHİN1 sa önce
    İP DEĞİL İYİ PARTİ ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
  1. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
  2. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
  3. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
  4. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
  5. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
  6. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
  7. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
  8. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
  9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
  10. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
  11. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
  12. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
  13. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
  14. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
  15. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
  16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  17. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
  18. Gaziantep'te sağanak
  19. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
  20. Hakkari'deki darbe girişimi davası
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti