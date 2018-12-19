İYİ Partili vekilden Mansur Yavaş çıkışı

Muğla Milletvekili Metin Ergun'un Mansur Yavaş'la ilgili attığı tweet kafa karıştırdı. Ergun, CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Yavaş'ın çevresindeki isimler için 'kindar' tabirini kullanırken isim vermekten kaçındı

Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olması, İYİ Parti'nin tavanıyla tabanında farklı yankı buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hem Ankara'yı, hem Mansur Yavaş'ı isterim" diretmesi sonuç vermedi. Mansur Yavaş, 2014 seçimlerinde olduğu gibi, yine CHP'yi tercih etti. CHP Parti Meclisi de "gizli oy, açık tasnif" yöntemiyle, Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak Mansur Yavaş'ı onayladı.

Önce Aydın, sonra Ergün

Ancak; pazar günü akşam İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "CHP kimi isterse aday gösterebilir" açıklamasından sonra, dün akşam da Muğla Milletvekili Metin Ergun'un paylaşımı kafa karıştırdı. Ergun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sayın Yavaş'ın çevresindeki 'kindar' arkadaşlar, Sayın Meral Akşener'in millet için yaptığı fedakarlık karşısında umarım biraz utanmışsınızdır" dedi. "Kindarların" ismi verilmeden yapılan paylaşıma partililer tepki gösterdi.

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