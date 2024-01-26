İYİ Partili Şükrü Kuleyin'den CHP'li Eren Erdem'e olay 'Altılı Masa' cevabı: Bizi kovdunuz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapan CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra görevden ayrılan Eren Erdem, tv100'deki canlı yayında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin ile tartışma yaşadı.

Eren Erdem, "Ortaklarımızın hiçbiri hissedar değilmiş, kar ortağıymış. Bütün ihale Kemal Kılıçdaroğlu'na herkes tarafından bırakıldığı için kurultayımız böyle bir takdir ortaya koymuştur, saygı duyarız. Günün sonunda bir günah keçisine ihtiyaç vardı. Türkiye'nin en saygın araştırmacılarıyla oturduğumuz zaman, Sayın Akşener'in masadan kalkması ve masaya geri dönmesinin yaratmış olduğu maliyet hiç konuşulmadı. Niçin kalktınız, niçin geri geldiniz?" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'den "Masadan kovulduk." çıkışı geldi. Söz sırası geldiğinde cevap veren Kuleyin "Cümlelerinize öyle bir başladınız ki... Bir sakin olun, sakin değildi. Ben size söyleyeyim. Altılı Masada siz bizi kovdunuz. Önce gel bunu anlatalım bu millete. Anlatabilir miyiz? Altılı Masada Kemal Bey... Bunların hiçbirisini sayın genel başkanımız anlatmadı. Ben girmek istemedim, siz girdiniz. Rencide etmemek adına magazin siyaseti yapmam. Kalbi ittifakı anlatamadık size. Bize verilen 15 milletvekilinden dolayı minnet borçluyduk CHP'ye. Sayın genel başkanımız 'Hiçbir şey yapmayın' dedi. Bu alacak verecek işine dökersek ben çok daha farklı şeyler söylerim." diye konuştu.