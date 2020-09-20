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Siyaset İYİ Partili Koray Aydın'ın delege oyunu ortaya çıktı! Partililer tepki gösterdi
Siyaset

İYİ Partili Koray Aydın'ın delege oyunu ortaya çıktı! Partililer tepki gösterdi

2. Olağan Kongresi öncesinde İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın delegelere blok liste ve ‘yazılmayacaklar’ listesi göndermedi partiyi karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:27:00 -
İYİ Partili Koray Aydın'ın delege oyunu ortaya çıktı! Partililer tepki gösterdi

İYİ Parti, 2’nci Olağan Kongresi’ni Ankara Altınpark’ta gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek aday olarak girdiği seçim sonucu tekrar genel başkan oldu. Kurultay öncesinde yaşanan blok liste krizi ise, kongreye damgasını vurdu.

100 kişinin isminin yer aldığı blok listede, Meral Akşener’in 50 kişiyi Genel İdare Kurulu’na (GİK) direkt alınmaları için işaret ettiği öğrenildi. Aynı zamanda kurultay sırasında, seçilecek diğer isimlerin de kağıt ve mesajlarla delegelere iletildiği ortaya çıktı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın gönderdiği kağıtlarda, “Yazılmayacaklar” başlığı altında, Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel’in isimlerinin yazılmaması istendi.

Aynı zamanda, Ayhan Bölükbaşı, Dursun Çolak, Arzu Önşen ve Şükriye Sevin Çağlayan’ın isimlerinin yazılması istendi.

Yazılmayacaklar listesinin, Meral Akşener’i ve delegeleri rahatsız ettiği öğrenildi. Delegelerin, “Üzerimize baskı kurun diye yanınıza gelmedik” diyerek Koray Aydın’a tepki gösterdiği belirtildi.

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