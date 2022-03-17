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Gündem İYİ Parti'li Çıray'dan TB2 hazımsızlığı
Gündem

İYİ Parti'li Çıray'dan TB2 hazımsızlığı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, dünyanın başarılarından övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden Selçuk Bayraktar'a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 04:35:00 -
İYİ Parti'li Çıray'dan TB2 hazımsızlığı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

Aytun Çıray'ın yeni hazımsızlığı: TB2 SİHA'lar

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" diye konuştu.

Takipçileri bile tepki gösterdi

Skandal sözlere Çıray'ın takipçileri dahi tepki gösterdi. Çıray bir takipçisinin, "Adam iyi bence. Sezar'ın hakkı Sezar'a." yorumu üzerine, "Niye iyi? Rekabetçi mi?" diyerek kendisini savundu.

Torkovac ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı

Son birkaç ayda Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a ve cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıkmasıyla gündeme gelen Çıray'a gelen diğer tepkilerden bazıları ise şöyle:

 

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