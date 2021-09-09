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Siyaset İYİ Partili Cihan Paçacı: HDP Millet İttifakı'nın içinde olmadı, olmayacak
Siyaset

İYİ Partili Cihan Paçacı: HDP Millet İttifakı'nın içinde olmadı, olmayacak

Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, HDP'ye ilişkin açıklamasında, "HDP, hiç Millet İttifakı'nın içinde olmadı. Bundan sonra da olmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 00:52:00 - 2021-09-09 01:07:00

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında konuştu.

Gazeteci Turgay Güler, telefonla canlı yayına bağlanan İYİ Partili Paçacı'ya, "HDP, Millet İttifakı'nda yer alacak mı?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, Güler'in sorusuna şöyle cevap verdi:

"HDP başlangıçtan itibaren Millet İttifakı'nın dışındadır. Hiç Millet İttifakı'nın içinde olmadı. Dolayısıyla bizim ittifak görüşmelerinin içinde bugüne kadar HDP olmadığı gibi bugünden sonra da bu hali ile olmayacak."

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