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İYİ Parti'den seçilen Uysal istifa etti

TBMM’ye İYİ Parti’nin listesinden giren Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, İYİ Parti'den istifa ederek Demokrat Parti’ye geri döndü.

10 Temmuz 2018 Salı 14:28
İYİ Parti'den seçilen Uysal istifa etti

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak seçilen Gültekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti’ye geçti. Uysal'ın istifasıyla Meclisteki koltuk dağılımı ve parti sayısı değişti. Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu. 

BİR İSTİFA DA TRABZON'DA

Hayriye Nurcan Yazıcı, İYİ Parti Kurucu Kurul üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yazıcı ”Kuruluş aşamasında ifade edildiği halde İYİ Parti kadınları, ilke ve idealleri bünyesinde barındıramamıştır. Seçimlerden çok önce bu kararı almış olmama rağmen, partili arkadaşlarıma zarar vermemek adına ertelemiş olduğum istifamı, kendime olan saygım ve ideallerim doğrultusunda bugün gerçekleştirmiş, İYİ Parti kurucu ve parti üyeliğimden ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:28
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