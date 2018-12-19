İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması!

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığını değerlendirdi.

"Desteğimizi vereceğiz"

Cihan Paçacı, kendilerinin Yavaş'ın adaylığını arzu ettiklerini ancak Yavaş'ın ise "CHP listesinden girmesi halinde daha şanslı olabileceği"ni söylediğini belirtti. Paçacı, "İYİ Parti olarak hem Yavaş'ın şahsında hem de yaptığımız anlaşma gereği tam desteğimizi vereceğimizi ifade edebilirim." diye konuştu.