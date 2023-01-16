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Gündem İYİ Parti'den flaş Baykar açıklaması! Babacan'ın sözleri tepki çekmişti
Gündem

İYİ Parti'den flaş Baykar açıklaması! Babacan'ın sözleri tepki çekmişti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 20:42:00 -
İYİ Parti'den flaş Baykar açıklaması! Babacan'ın sözleri tepki çekmişti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, Türkiye'nin İHA-SİHA üreticisi Baykar'ı hedef alan Ali Babacan hakkında soruya cevap verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın savunma sanayisindeki bazı projelerle ilgili "Dokunacağız." şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Bu konuya çok net bakıyoruz. Ülkemiz adına iyi olan, güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Biz İYİ Parti olarak savunma sanayimizde bugüne kadar atılmış adımları şeffaflık ve faydacılık esasına dayalı olarak çok daha ileri noktalara götüreceğiz."

 

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