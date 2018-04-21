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İyi Parti'den flaş açıklama: Seçime katılıyoruz!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Yargıtay'ın YSK'ya verdiği "24 Haziran erken seçimlerine girebilen partiler" listesinde İYİ Parti'nin de olduğunu açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:19
İyi Parti'den flaş açıklama: Seçime katılıyoruz!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aytun Çıray, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek' dedi.

Çıray "24 Haziran seçimlerine girebileceğimiz böylece tescillendi" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 20:19
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