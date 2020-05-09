İYİ Parti'den "Anneler Günü'nde saat 21.00'de balkonlarda olalım" çağrısı

ANKARA (AA) - İYİ Parti, Anneler Günü dolayısıyla vatandaşları yarın saat 21.00'de balkonlarına çıkarak, cep telefonlarının ışıklarını açmaya ve annelere manevi destek sağlamaya davet etti.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina günlerinin yaşandığı süreçte, ilk olarak sağlık çalışanlarının balkonlardan destek için alkışlandığı anımsatıldı.

Ardından TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla balkonlarından İstiklal Marşı okunduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlar, Anneler Günü sebebiyle yarın saat 21.00'de "Anne, bu gece yıldızın ben olayım" kampanyası doğrultusunda balkonlarına çıkarak, cep telefonlarının ışıklarını açmaya, en büyük emektarlar olan annelere manevi destek sağlamaya davet edildi.







