İYİ Parti'den Adıyaman açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Adıyaman'da Saadet Partisi adayını destekleyeceklerini haberinin doğru olmadığını belirtti. Aydın, "Asılsız haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP ve İYİ Parti’nin Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı destekleyeceği iddiası yalanladı.

"Gerçek dışıdır"

Twitter hesabından açıklama yapan Koray Aydın, “Bazı basın organlarında yayınlanan; Adıyaman’da İYİ Parti ve CHP’nin aday çıkarmayacakları ve Saadet Partisi adayını destekleyecekleri yönündeki haber ve yorumlar gerçek dışıdır. Asılsız haber ve yorumlara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.