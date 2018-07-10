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İYİ Parti'de sondakika depremi! Haber az önce geldi. İstifa etti...

İYİ Parti'de deprem! Kurucu üyelerden Trabzonlu Yazıcı istifa etti.

10 Temmuz 2018 Salı 15:50
İYİ Parti'de sondakika depremi! Haber az önce geldi. İstifa etti...

İYİ Parti Kurucu Kurul üyesi Hayriye Nurcan Yazıcı, İYİ Parti Kurucu Kurul üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yazıcı ”Kuruluş aşamasında ifade edildiği halde İYİ Parti kadınları, ilke ve idealleri bünyesinde barındıramamıştır. Seçimlerden çok önce bu kararı almış olmama rağmen, partili arkadaşlarıma zarar vermemek adına ertelemiş olduğum istifamı, kendime olan saygım ve ideallerim doğrultusunda bugün gerçekleştirmiş, İYİ Parti kurucu ve parti üyeliğimden ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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