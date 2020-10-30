İYİ Parti'de skandallar bitmiyor! FETÖ'ye methiyeler düzmüş

İYİ Parti son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen FETÖ iddiaları ile çalkalanıyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Meral Akşener de Kavuncu'ya sahip çıkmıştı. Tüm bu yaşananlar İYİ Parti ve FETÖ arasındaki kirli ilişkileri deşifre ederken İYİ Parti'den ses getirecek bir hamle geldi.

Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ümit Özdağ'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

FETÖ skandalı bitmek bilmiyor

Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiaları ile sarsılan İYİ Parti'de yeni bir skandal daha patlak verdi.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 2012 yılında atılan ve Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü bir tweeti ortaya çıktı.

"Humeyni'ni İran'a dönüşü hiç kalır"

İP'li Erdem'in 2012 yılında attığı tweette "Fethullah Hoca döndüğünde Havaalanına karşılamaya gidenlerin araba kuyrukları, İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'ni İran'a dönüşü hiç kalır" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in 15 Temmuz 2013 tarihinde FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişimiyle ilgili attığı bir başka tweet daha gün yüzüne çıktı.

Skandal bir çağrı yaptı

Bahadır Erdem, hain darbe girişimi gecesi "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" şeklinde skandal bir çağrı yaptı.