0553 313 94 23

İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini kaldırdı, toplantıya katılmadı

İYİ Parti TBMM'de Grup Başkanvekili'ni seçmek üzere toplandı. Toplantıya geçen hafta Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:37
İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini kaldırdı, toplantıya katılmadı

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldı. İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilliği görevine seçildi. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise kapalı grup toplantısına katılmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermişti

Ağıralioğlu’nun, devletin güvenliği ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verilmesine yönelik sözleri İYİ parti içinde krize neden olmuştu. Ağıralioğlu,S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zaaf oluşturur. İçeride bunun tartışmasını yapabiliriz ama dışarıda-sadece S-400 meselesine ilişkin söylemiyorum- genel olarak devleti ilgilendiren, milletimizin tamamının güvenliğini ilgilendiren konularda yekvücut olmak yeğdir, böylesi lazım gelir” demişti.

‘Yenikapı ruhu devam etmeli' dedi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan ‘Yenikapı Ruhu’nun kısa sürdüğünü belirten Ağıralioğlu “Yenikapı Ruhu’nu siyaset konsolide edemedi, o süreç çok kısa sürdü. Tayyip Bey’in o süreci çok iyi yönetmesi lazımdı. Hükûmetsin, zaafı olanlar, hasımlığı olanlar, çekememezliği olanlar olabilir. Maharet zaten bunlara rağmen memleketi bir ve beraber tutup, tek yumruk gibi göstermektir. Şimdi ben yine benzer bir ahengin tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölge bize bunu mecbur kılıyor” görüşünü dile getirmişti.

Profiline sadece İstanbul milletvekili yazdı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu görevine, genel başkan yardımcısı olarak devam edecek. Akşener eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da Genel Başkan Yardımcılığı görevine atayacak. Ağıralioğlu, bu arada sosyal medya hesaplarından Grup Başkanvekili seçilen Müsavat Dervişoğlu'na tebriklerini iletti, fakat profiline sadece ‘İstanbul Milletvekili’ şeklinde yazması ise dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:37
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. İYİ Parti
  5. Yavuz Ağıralioğlu
  6. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimya sektörü temmuz ihracatı yüzde 17,7 arttı
    1. Kimya sektörü temmuz ihracatı yüzde..
    2. Başkan Genç, Trabzonspor’un 52...
    3. Burhaniye’de Kurban Hizmetleri..
    4. Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin..
    5. Trump: “Kuzey Kore’nin füze denemeleri..
    6. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    7. Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
    8. Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    9. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    12. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    13. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    14. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    15. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    16. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    17. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    18. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    19. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    20. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    21. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    22. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    23. Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen..
    24. Frankfurt merkez tren istasyonunda..
    25. İstihdama katkı sunacak Erzurum..
    26. İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla..
    27. Kurtdere güreşleri başladı
    28. Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin..
    29. Kurbanlık hayvanı elektrik veya..
    30. Bakan Kurum, sel bölgesinde..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!