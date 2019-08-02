İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini kaldırdı, toplantıya katılmadı

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldı. İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilliği görevine seçildi. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise kapalı grup toplantısına katılmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermişti

Ağıralioğlu’nun, devletin güvenliği ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verilmesine yönelik sözleri İYİ parti içinde krize neden olmuştu. Ağıralioğlu,S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zaaf oluşturur. İçeride bunun tartışmasını yapabiliriz ama dışarıda-sadece S-400 meselesine ilişkin söylemiyorum- genel olarak devleti ilgilendiren, milletimizin tamamının güvenliğini ilgilendiren konularda yekvücut olmak yeğdir, böylesi lazım gelir” demişti.

‘Yenikapı ruhu devam etmeli' dedi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan ‘Yenikapı Ruhu’nun kısa sürdüğünü belirten Ağıralioğlu “Yenikapı Ruhu’nu siyaset konsolide edemedi, o süreç çok kısa sürdü. Tayyip Bey’in o süreci çok iyi yönetmesi lazımdı. Hükûmetsin, zaafı olanlar, hasımlığı olanlar, çekememezliği olanlar olabilir. Maharet zaten bunlara rağmen memleketi bir ve beraber tutup, tek yumruk gibi göstermektir. Şimdi ben yine benzer bir ahengin tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölge bize bunu mecbur kılıyor” görüşünü dile getirmişti.

Profiline sadece İstanbul milletvekili yazdı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu görevine, genel başkan yardımcısı olarak devam edecek. Akşener eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da Genel Başkan Yardımcılığı görevine atayacak. Ağıralioğlu, bu arada sosyal medya hesaplarından Grup Başkanvekili seçilen Müsavat Dervişoğlu'na tebriklerini iletti, fakat profiline sadece ‘İstanbul Milletvekili’ şeklinde yazması ise dikkat çekti.