İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalmışken Millet İttifakı partilerinin istikrarsız politikaları istifaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İYİ Parti'den istifa eden yüzlerce vatandaş Çayırova'da düzenlenen program ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına katıldı. Partililerin rozetleri Kocaeli’nin Kaptanı Saffet Sancaklı ve İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş tarafından takıldı.

Coşkuyla geçen programda ilk sözü alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Çayırova’dan tüm Türkiye’ye, tüm Kocaeli’ye sesleniyoruz. Türkiye’de milliyetçilerin gerçek yuvası dün de, bugün de, yarın da MHP’dir. Eski Çayırova İlçe Başkan Vekilimiz Yılmaz Beşiroğlu dahil olmak üzere İyi Parti'den ayrılarak yuvaya dönen yüzlerce ülküdaşımız düzenlediğimiz törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Partimize katılan dava arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. MHP safları her geçen gün daha da güçleniyor, Ülkücülerin sesi daha gür duyuluyor!" ifadelerini kullandı.

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