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İYİ Parti'de istifa depremi! 100 kişi birden...

İYİ Parti Kırıkkale teşkilatında, parti üyesi, delege ve yöneticilerden oluşan yaklaşık 100 kişinin partilerinden istifa ettiği bildirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:24
İYİ Parti'de istifa depremi! 100 kişi birden...

İYİ Parti Kırıkkale tşkilatında yaklaşık 100 kişilik bir grup, parti üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti kurucu üyesi, üst kurul üyesi ve il genel sekreteri Erdal Bütün, yaptığı yazılı açıklamada,  gelinen nokta itibarıyla partinin yönetim tarzını ve karar alma mekanizmasını eleştirdiklerini, üstün irade ve dar oligarşik yönetim şekliyle hiçbir fark olmadığını gördüklerini belirtti.

İYİ Parti'nin umut haline gelmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştığını savunan Bütün, şunları kaydetti:

"Ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde, ülkemizin içerisinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğüm İYİ Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar maddi ve manevi her türlü fedakarlığı en üst seviyede gösterdik. Partideki huzursuzluk ve tepkiler genel seçimlerle birlikte başladı. Demokrasiye inanmış insanlar olarak, fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatin esas alındığı bir yönetim şeklini kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde katkı sunamayacağım için partideki tüm görevlerimden yaklaşık 100 arkadaşımızla birlikte istifa etmeyi uygun gördük."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:24
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