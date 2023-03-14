İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği ileri sürülmüştü. Ağıralioğlu'nun iki partiden birine geçeceği belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği ileri sürülmüştü. İstifa girişimi şimdilik bastırılan Ağıralioğlu'nun, bir iki güne kadar istifa edeceği konuşuluyor.
BBP'ye mi, MHP'ye mi geçecek?
Ankara kulislerinde Ağıralioğlu için MHP ve BBP iddiaları konuşuluyor. Ağıralioğlu'nun ismi İYİ Parti'de görevden alındığı dönemde bir dönem BBP Genel Başkanlığı için geçmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO