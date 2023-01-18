İyi Parti’de flaş gelişme! Ortalık yangın yerine döndü

İyi Parti İzmir'de önümüzdeki pazar günü yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi savaşın iyice büyüdüğüne dikkat çeken Erhan Gülenç, İzmir'de başlayan yangının partinin zirvesini de sardığını belirtti. "Bir cephede Genel Başkan Meral Akşener'in en has adamlarından Ömer Karakaş, diğer cephede ise, partinin özgül ağırlığı en fazla olan isimlerinden Müsavat Dervişoğlu var. O yüzden bu kapışma, İyi Parti'nin zirvesinde geri dönüşü pek mümkün olmayan ciddi bir kırılmayı da gündeme getirecek gibi gözüküyor" diyen Gülenç, Yeni Asır'daki yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti İzmir'de önümüzdeki pazar günü yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi savaş iyice büyüdü. Genel Başkan Başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve mevcut İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile birlikte iş adamı Sinan Bezircioğlu'nu aday çıkaran Genel Başkan'a en yakın isimlerden danışmanı Ömer Karakaş, açıktan atağa kalktı. Bu yapıya karşı büyük bir prestij mücadelesine girişen ve yol arkadaşı avukat Ülkü Doğan'ı aday çıkaran TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da bu atağa karşılık verdi.

KARAKAŞ KESKİN'İ İKNA ETTİ

Karakaş, daha önce Dervişoğlu'nun destekleyeceği aday olarak dillendirilen Öztürk Keskin'i Ankara'ya çağırdı. Keskin, Karakaş tarafından Bezircilioğlu lehine adaylıktan çekilmeye ikna edildi. Bu arada diğer il başkan adayları Şakir Genç ve Oğuzhan Yar da bugün adaylıktan çekildiklerini açıklama kararı aldı. İki ismin Dervişoğlu'nun adayı Doğan'a desteklerini açıklayacakları kulislerde konuşuluyor.

Şakir Genç, dünkü görüşmemizde, Bezircilioğlu'nu kastederek, "4 yılda partide 4 kez bile görülmeyen bir adayın, partiyi önümüzdeki 4 seçime hazırlayabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KIRILMAYA DOĞRU GİDİYOR

Yani İyi Parti İzmir'de başlayan yangın partinin zirvesini de sarmış oldu. Bir cephede Genel Başkan Meral Akşener'in en has adamlarından Ömer Karakaş, diğer cephede ise, partinin özgül ağırlığı en fazla olan isimlerinden Müsavat Dervişoğlu var. O yüzden bu kapışma, İyi Parti'nin zirvesinde geri dönüşü pek mümkün olmayan ciddi bir kırılmayı da gündeme getirecek gibi gözüküyor."