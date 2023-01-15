İyi Parti'de çok büyük kavga! Eyvah eyvah

İyi Parti’deki teşkilat ve delegeler üzerindeki mücadelenin bitmediğini, krizin sadece ötelendiğini belirten Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Büyük Kongre sürecinde Karadeniz’deki önemli illeri Koray Aydın’ın desteklediği isimlerin aldığı belirtiliyor. Aydın’ın ayrıca 400'e yakın delegenin desteğini aldığı ifade ediliyor. Yapılan ilçe ve il kongrelerinde Siyasi Partiler Kanunu gereği, büyük kongrede oy kullanacak delegelerin yarısı seçiliyor. Bu delegeler, büyük kongrede genel başkanlık ve listelerin seçilmesinde etkili oluyor. Bakalım İYİ Parti içindeki bu mücadele nereye evrilecek" dedi.

Aydemir, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gece kalp çarpıntısı nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunda olumsuz bir gelişme tespit edilemedi. Geceyi kontrol amaçlı hastanede geçiren Akşener, dün taburcu edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…

Bazı kulis bilgileri üzerine; Akşener’in hem sağlık durumuyla hem de parti içinde yaşananlarla ilgili gece boyunca ve dün gün boyu bazı görüşmeler yaptım. Parti yetkilileri, Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğunu, yorgunluk kaynaklı rahatsızlığı nedeniyle birkaç gün dinleneceğini açıkladı. Bu arada 14 Ocak’ta yapılması planlanan Ankara İl Kongresi de 29 Ocak’a ertelendi.

Akşener’in, önünde gerçekleşen ve Ankara il başkan adaylığı konusunda parti içinde yaşanan sert tartışmaya müdahaleye ederken tansiyonun yükselmesi nedeniyle kalp çarpıntısı şikâyetinin arttığı, bu nedenle hastaneye kaldırıldığı yönündeki değerlendirmeleri birden fazla kaynaktan dinledim...

Bu konudaki yorum ve değerlendirmelerin maksatlı ve çarpıtılmış olabileceğini de göz önünde bulundurarak, meselenin arka planına ilişkin aldığım sağlıklı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum…

KONGRE SÜRECİ KRİZ OLDU

İYİ Parti’de büyük kongre sürecinin parti içindeki güç mücadelesi nedeniyle bir krize yol açtığını daha önceki yazılarımda dile getirmiştim. Bu yaşananlardan sonra İYİ Parti yönetimi Büyük Kongre’yi seçim sonrasına bırakma kararı aldı ancak bu süreçte il kongreleri tamamlanacak. Mantıklı bir karar gibi görünüyor. Seçime gidilirken, üstelik teşkilat ve delegeler üzerinden yürüyen parti içi bir güç mücadelesi varken, büyük kongreyi yapmak pek akla yatkın değil. En doğru karar, kongreyi seçim sonrasına bırakmak…

Seçim sonrasına ertelense bile İYİ Parti’yi Büyük Kongre krizinin beklediğini şimdiden öngörmek mümkün. Ankara il başkan adayının belirlenmesinde yaşanan krizin perde arkası şöyle:

- İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara İl Başkan adayı olarak Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç’u basına tanıttı ve hem açıklamalarıyla hem de fotoğraf karesinde yer alarak kendisine destek verdi.

- Diğer taraftan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın, aynı zamanda genel merkezin büyük çoğunluğunun desteklediği Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Batuhan Yılmaz da 7 Ocak’ta adaylığını duyurdu.

- Bu arada eski Başkan Yetkin Öztürk’ün yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Partinin Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ile Ankara İl Teşkilat Başkanı Serkan Bedirhanoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Bu iki isim Batuhan Yılmaz’ın adaylığını açıklamasıyla birlikte adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

- 14 Ocak'taki Kongre’de Koray Aydın’ın desteklediği Serdar Tunç ile diğer ekibin desteklediği Batuhan Yılmaz ve onların listeleri yarışacaklardı.

- Kongreye çok kısa bir zaman kala, Koray Aydın tarafından tanıtılan aday Serdar Tunç'un 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı tweetler basına sızdırıldı.

- Koray Aydın, bu haberin basına sızdırılmasından karşı adayı destekleyen ekibi sorumlu tuttu ve genel merkezde büyük bir kriz yaşandı. Genel Merkez, Serdar Tunç’un tweetlerinin, seçime gidilirken partiyi zorda bırakacak bir tabloya yol açabileceğini düşünerek adaylıktan çekilmesini istedi.

- Serdar Tunç’un böyle bir süreçten sonra adaylıktan çekilmesinin tek aday kalan Batuhan Yılmaz’a haksız üstünlük sağlayacağı, bunun adil ve demokratik bir yarışa engel olacağı değerlendirmesi yapıldı. Genel Merkez Batuhan Yılmaz’ın da seçime girmemesini istedi.

- Tartışmaya Genel Başkan Meral Akşener el koydu ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Faruk Köylüoğlu’nun Ankara İl Kongresi’ne tek aday olarak girmesine karar verildi. Bir değişiklik olmazsa İYİ Parti Ankara İl Kongresi’ne Köylüoğlu, tek aday ve tek liste ile girecek.

DELEGE SAVAŞI

Aldığım bilgilere göre; İyi Parti’deki teşkilat ve delegeler üzerindeki mücadele bitmiş değil. Kriz sadece ötelenmiş gibi duruyor. Büyük Kongre sürecinde Karadeniz’deki önemli illeri Koray Aydın’ın desteklediği isimlerin aldığı belirtiliyor. Aydın’ın ayrıca 400'e yakın delegenin desteğini aldığı ifade ediliyor. Yapılan ilçe ve il kongrelerinde Siyasi Partiler Kanunu gereği, büyük kongrede oy kullanacak delegelerin yarısı seçiliyor. Bu delegeler, büyük kongrede genel başkanlık ve listelerin seçilmesinde etkili oluyor. Bakalım İYİ Parti içindeki bu mücadele nereye evrilecek…"