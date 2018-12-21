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İYİ Parti'de adaylar belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için 9 ilde daha adayını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 17:31
İYİ Parti'de adaylar belli oldu

CHP ile İYİ Parti arasında, 21 büyükşehirde kurulan ittifakın ardından, bu kentlerin ilçelerinde nasıl bir strateji izleneceğine yönelik geçen haftadan bu yana çalışmalar devam ediyor. CHP, Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday göstermeyerek İYİ Parti’yi destekleyecek. İYİ Parti ise CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. Yapılan görüşmeler kapsamında İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için 15 ilde adayını açıkladı.

İYİ Parti'nin açıkladığı adaylar şöyle:

1- MERSİN (Büyükşehir) Burhanettin KOCAMAZ
2- BALIKESİR (Büyükşehir) İsmail OK
3- TRABZON (Büyükşehir) Atakan AKSOY
4- DENİZLİ (Büyükşehir) Ümit BAHTİYAR
5- ERZURUM (Büyükşehir) Mahmut UYKUSUZ
6- ELAZIĞ Ali ŞEKERDAĞ
7- AFYONKARAHİSAR Mahmut KOÇAK
8- ISPARTA Gökmen GÖKMENOĞLU
9- ÇANKIRI Raif OKTAY
10- NEVŞEHİR Mehmet ÖZKAN
11- NİĞDE Mümin İNAN
12- KARS Settar KAYA
13- KIRIKKALE Mahir YILMAZ
14- UŞAK Muhammet GÜR
15- OSMANİYE Davut ÇUHADAR

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:31
  1. Osmaniye
  2. Nevşehir
  3. Isparta
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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