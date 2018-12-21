İYİ Parti'de adaylar belli oldu

CHP ile İYİ Parti arasında, 21 büyükşehirde kurulan ittifakın ardından, bu kentlerin ilçelerinde nasıl bir strateji izleneceğine yönelik geçen haftadan bu yana çalışmalar devam ediyor. CHP, Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da aday göstermeyerek İYİ Parti’yi destekleyecek. İYİ Parti ise CHP’nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. Yapılan görüşmeler kapsamında İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için 15 ilde adayını açıkladı.

İYİ Parti'nin açıkladığı adaylar şöyle:

1- MERSİN (Büyükşehir) Burhanettin KOCAMAZ

2- BALIKESİR (Büyükşehir) İsmail OK

3- TRABZON (Büyükşehir) Atakan AKSOY

4- DENİZLİ (Büyükşehir) Ümit BAHTİYAR

5- ERZURUM (Büyükşehir) Mahmut UYKUSUZ

6- ELAZIĞ Ali ŞEKERDAĞ

7- AFYONKARAHİSAR Mahmut KOÇAK

8- ISPARTA Gökmen GÖKMENOĞLU

9- ÇANKIRI Raif OKTAY

10- NEVŞEHİR Mehmet ÖZKAN

11- NİĞDE Mümin İNAN

12- KARS Settar KAYA

13- KIRIKKALE Mahir YILMAZ

14- UŞAK Muhammet GÜR

15- OSMANİYE Davut ÇUHADAR