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İYİ Parti'de adaylar belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bazı illerdeki belediye başkan adaylarını duyurdu.

04 Aralık 2018 Salı 10:33
İYİ Parti'de adaylar belli oldu

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada beş ilin adaylarını açıkladı. Akşener'in açıkladığı isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE AKŞENER'İN AÇIKLADIĞI ADAYLAR:

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ: Ali Şekerdağ

Niğde: Mümin İmam

Afyonkarahisar: Mahmut Koçak

Mersin: Burhanettin Kocamaz

ciddigazete

Ayrıntılar geliyor...

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:33
  1. Niğde
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. Elazığ
  5. Afyon
  6. İYİ Parti
  7. İYİ Parti'de adaylar belli odlu
  8. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • imamarüzgarimamarüzgar38 dk önce
    Sanki Yeni bir isim ve siyasi partiymiş gibi kendisini sunmaya çalışan bir parti kafalar ve düşünceler hep aynı bakış açısı aynı en azından geldiğin yerde bundan önce siyasetetn alman gereken o millet için birleştirici anlayıştan uzak edep bir nebze olsaydı. Hırs ve yatırımların geri dönebilmesi adına bu kadar da olmaz sizinki siyaset değil siziznki düpedüz politikadır.
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