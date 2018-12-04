İYİ Parti'de adaylar belli oldu

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada beş ilin adaylarını açıkladı. Akşener'in açıkladığı isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE AKŞENER'İN AÇIKLADIĞI ADAYLAR:

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ: Ali Şekerdağ

Niğde: Mümin İmam

Afyonkarahisar: Mahmut Koçak

Mersin: Burhanettin Kocamaz

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