İYİ Parti'de adaylar belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bazı illerdeki belediye başkan adaylarını duyurdu.04 Aralık 2018 Salı 10:33
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada beş ilin adaylarını açıkladı. Akşener'in açıkladığı isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da var.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.
İŞTE AKŞENER'İN AÇIKLADIĞI ADAYLAR:
Isparta: Gökmen Gökmenoğlu
Elazığ: Ali Şekerdağ
Niğde: Mümin İmam
Afyonkarahisar: Mahmut Koçak
Mersin: Burhanettin Kocamaz
ciddigazete
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