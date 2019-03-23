0553 313 94 23

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık gençlerle buluştu

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık’ın gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında “Tek derdimiz Yomra’dır.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:52
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık gençlerle buluştu

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık’ın gerçekleştirdiği gençlik buluşmasında “Tek derdimiz Yomra’dır. Modern ve yaşanılabilir bir Yomra inşa edeceğiz. Adil olacağım, herkese eşit olacağım” mesajı verdi.


İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Sancak ve Kaşüstü mahallelerinin gençleri ile bir araya geldi. Gecede hemşehrilerine hitap eden Bıyık, Yomra’ya hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Bıyık, “Yomramızdaki mevcut belediye yönetiminin Yomra’mıza elle tutulur, gözle görülür hizmet yapmayışından ötürü Yomra halkının talebi üzerine göreve talip oldum. Bu yola çıkarken temel ilkelerimizi açıkladık. ‘Şeffaf olacağız, adil olacağız, adaletle yöneteceğiz, insan odaklı olacağız, herkese eşit olacağız’ dedik. Sadece bana oy verenlerin ya da bazı kişilerin değil, Yomra’da yaşayan herkesin ve Yomra dışındaki tüm Yomralıların belediye başkanı olmak için, Yomra’yı güzellikleriyle örnek bir ilçe haline getirmek için yola çıktık. Daha yolun başında iken seçim sürecinde bile Yomra siyasetine bir seviye getireceğimizi söyledim. İlkeli olacağımızı, kimseyle kavga etmeyeceğimizi, kimseye iftira atmayacağımızı, kimse üzerinden siyaset yapmayacağımızı, eksikleri anlatıp yapabileceklerimizi konuşacağımızı ifade ettim. Ve bütün üzerimize gelmelere rağmen kimseye aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Bizim kimseyle bir derdimiz yok, bizim kimseyle işimiz yok. Bizim derdimiz Yomra’mızdır. Benim için önemli olan modern ve yaşanılabilir bir Yomra inşa etmektir. Benim için önemli olan adaletli bir yönetim sergilemek, herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Yomra tesis etmektir” diye konuştu.


“Yomra’da söz de karar da halkın olacaktır” diyerek sözlerini sürdüren Bıyık, “Yomra’yı birlikte yöneteceğiz. Yapacaklarımızı birlikte planlayacağız. Ben asla ticaretle uğraşmayacağım. Aile bireylerim ve meclis üyelerimin de ticaret yapmasına izin vermeyeceğim. Tek işim belediye başkanlığı olacak ve gece gündüz Yomra için çalışacağım. Yomra’nın eksiklerinin neler olduğunu, Yomra halkının neleri istediğini çok iyi biliyorum. Parklardan çay bahçelerine,pazaryerlerinden otoparklarına, yürüyüş yolundan sokakların modernleştirilmesine, doğalgazdan altyapıya kadar Yomra’nın eksiklerini hep birlikte tek tek gidereceğiz. Allah’ın izni ile görev süremiz boyunca tüm sorunları tek tek çözeceğiz. İstişare yapacağız, birlikte değerlendireceğiz, sorunları birlikte çözüp birlikte yaşayacağız. Görev sürem boyunca sizlere asla yalan konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:52
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    1. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    2. 'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması'..
    3. Yerinden kopan römork faciaya neden..
    4. Ceylan, “Türkiye, AK Parti ile değişim..
    5. Kamyonetin karıştığı kazada, kasadaki..
    6. HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli..
    7. Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu
    8. "Marmaris'ten önemli şampiyonlar..
    9. "17 yılda yaptıklarımız..
    10. Fatih Erbakan’dan ABD’nin “Golan..
    11. İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl..
    12. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    13. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı
    14. Yerinden çıkan römork ağaca çarptı
    15. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    16. Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları
    17. "Yenilikçi girişimlerin hızla..
    18. Cezayir’de hukukçular sokağa döküldü
    19. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca..
    20. Kuzenini bıçakla öldüren zanlı..
    21. Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
    22. GAÜ’den çifte şampiyonluk
    23. Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama..
    24. Tatvan’da 9 bin paket kaçak sigara ele..
    25. Hanımeli çiçeği nasıl yetiştirilir?
    26. "Şehitler bizim onurumuz ve..
    27. Sarıçay'da sular çekildi, tekneler..
    28. Diyarbakır'da toprağa gömülü..
    29. Londra'da yeni referandum yürüyüşü
    30. Zincirleme trafik kazasında 4 otomobil..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok