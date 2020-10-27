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Aktüel İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi
Aktüel

İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:03:31 -
İYİ Parti teşkilatlarından İstanbul Milletvekili Özdağ için ihraç talebi

ANKARA (AA) - İYİ Parti il başkanları, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla partiden ihracına yönelik ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu.

Konuya ilişkin parti genel merkezi önünde açıklama yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki iddialarını değerlendirdi.

"İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıyla ilgili tüm il başkanlarımızla bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız" diyen Yetkin, 80 il başkanı ile bazı ilçe başkanlarının yanı sıra Kavuncu'nun da bugün bizzat ıslak imzalı dilekçelerini teslim etmek üzere genel merkeze geldiğini söyledi.

Yetkin Öztürk, şöyle devam etti:

"Memleketimizin gündemi çok yoğunken, Genel Başkanımız Anadolu'yu karış karış gezerken vatandaşın feryadına asla ve asla kulak tıkayamayız. Vatandaşa tam gönlümüzü ve yüreğimizi açmışken bu süreçte partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için Disiplin Kuruluna ve Genel Başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız."

- Dilekçelerde parti tüzüğüne atıfta bulunuldu

Parti Genel Sekreterliğine sunulan ve Özdağ hakkında ihraç talebinin yer aldığı dilekçelerde, Özdağ'ın beyanların gerçek dışı ve iftira olduğu belirtildi ve açıklamaları nedeniyle kınandı.

Dilekçelerde, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Gerçek dışı beyan ve iftiralarla medyada bir kısım karanlık güçlerin ve organizasyonların amaç ve eylem birliğine katkı sunmak kastıyla çanak tutan Özdağ hakkında parti tüzüğümüzün 73. maddesi gereği Merkez Disiplin Kurulunun göreve davet edilerek, disiplin hükümlerinin geciktirilmeksizin işletilmesi ve akabinde tüzüğümüzün 76. maddesinin ilgili hükümleri uyarınca ihraç (kesin çıkarma) müeyyidesinin uygulanmasını arz ve talep ederim."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, televizyonda katıldığı bir programda partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" olduğu iddiasını dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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