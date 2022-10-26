İYİ Parti tabanında "aday" rahatsızlığı! Meral Akşener'e baskı büyüyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığı ile cumhurbaşkanı adaylığını ilan ederken, İYİ Parti tabanında kazan kaynıyor.

İP Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, 6'lı ittifakın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İP'li Çirkin, İYİ Parti'nin tüm il başkanlarının Meral Akşener'e "aday ol" diye talep ilettiklerini söyledi.

"Fedakarlık istiyoruz"

"Adaylık konusunda başkanımızı zorlayacağız." diyen İP'li Çirkin, “Altılı masa sıkışabilir. Biz genel başkanımızdan fedakarlık istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şefik Çirkin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İl başkanlarının tamamı aday konusunda istişareli. Sayın Genel Başkanımız hâlâ direniyor. Aynı noktada. "Ortada bir sözüm var" diyor. Ancak ısrarla Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasını kendisinden rica ediyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini vareste tutarak konuşuyorum. Ortada bir aday var. Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar ben adayım demediyse de genel kanı o. İkinci bir aday yok. Diğer taraftan da Sayın Abdullah Gül'den bahsediliyor. Biz de diyoruz ki bu, seçmeni sıkıştırmak olur.

Aslında biz de Genel Başkanımızdan fedakarlık istiyoruz. Çok zorluyoruz. Kendisine çok zor bir şey teklif ediyoruz.