İYİ Parti standında hayrete düşüren kitapçık! 'Seyyid Kemal'
İYİ Parti'nin seçim standında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seyyid" olduğunu iddia eden kitapçıklar dağıtıldı.
6'lı masa, Saadet Partililerin mücahid yakıştırmasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu güzellemek için birbiri ile yarışıyor.
İstanbul Fatih’teki İYİ Parti standında dağıtılan kitapçıklar da görenleri hayrete düşürdü.
Dağıtılan kitapçıkta, bir dönem başörtüsü için "1 metrelik bez parçası" hakaretinde bulunan, başörtüsü serbestisinin iptali Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Kılıçdaroğlu’nun Efendimiz'in (sav) soyundan geldiği safsatası yer aldı.
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