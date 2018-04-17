İYİ Parti seçime giremiyor mu? Yasa ne diyor? işte o madde!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos erken seçim tarihi olarak kabul edilirse Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti seçime giremiyor... Peki sebebi ne yasa ne diyor?17 Nisan 2018 Salı 20:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" çıkışıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. 26 Ağustos seçim tarihi olarak belirlenirse Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti yasa gereği seçimlere katılamıyor.
SİYASİ PARTİLER YASASI NE DİYOR?
Siyasi Partiler Yasası'nın "Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması" başlıklı 36 maddesine göre, "Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şart"...
MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ
İYİ Parti'nin bu şartı yerine getirebilmesi için erken seçimin en erken Eylül ayı sonunda yapılması gerekiyor. İyi Parti'nin 26 Ağustos'ta yapılacak bir erken seçime katılabilmesi için bir başka yol da milletvekili transferi yapmak. 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin transferlerle 20 milletvekiline ulaşıp Meclis'te grup kurması gerekiyor.
CHP'Lİ ÖZEL: İYİ PARTİ SEÇİME GİREMEYECEK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını söyledi. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz." ifadelerini kullandı.
'TELAŞLANACAK DURUM YOK!'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı, "Erken seçim, zamanında seçim... Bizim için telaşlanacak bir durum yok" dedi.
İYİ PARTİ: B VE C PLANLARIMIZ HAZIR
İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler.”
KORAY AYDIN: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise twitter hesabından şunları yazdı: İYİ Parti erken, baskın veya zamanında yapılacak seçimlere her zaman hazırdır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınması çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu iktidardan daha erken kurtulmuş olacağız.
YSK DA "İYİ PARTİ GİREMEZ" DEMİŞTİ
Yüksek Seçim Kurulu, Ocak ayında seçime katılabilecek partilerin listesini REsmi Gazete'de ilan etmişti. Seçime katılabilecek 9 parti arasında İYİ Parti yer almıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtilmişti.
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Ahmet9 sa önce Ayrıca amaç ne bilmiyorum ama amacı olan şahsiyete söyleyin zararlı çıkar Ahmet9 sa önce İyi parti saadetle ittifak yapmıyor mu bahçeli akıntıya kürek çekiyor, iyi parti girmesi bile Akşener seçmenlerine saadet partisini işaret etse bütün iyi partililer saadete oy verir, amaç ne iyi partiyi seçime sokmamanın Burhan10 sa önce Bırakin bu maral hanim,İP ne partisi seçime girsin,aldigi oy orani kadar ,ülkemiz de fetöcü,domuz oldugunu anlariz. Hatice14 sa önce Girse ne olacak abartmayin şu kadını herkes biliyor mrt15 sa önce cengiz kemik yagdıramıyorsun Vatan15 sa önce Münafıklar diyorsunda,korkuyorlar dediğin kadın iman tazelemek için Ankara'ya gidiyor müslüman mı şimdi bu ve sende onun gibi mi düşünüyorsun. Korku :))16 sa önce Be ahlaksız, biz sadece korkunun Sahibinden başka kimseden korkmayız! Hele ki haklı olduğumuz mücadeleden.. Sen kimsin ki insanları münafık diye hitap ediyorsun??? Ne yazık ki senin gibi tekfirciler çoğaldı şu güzelim vatanımda! Sen ve senin gibi olanlar defolmayacak, kaybolacak!! Tekyolhakyol16 sa önce Reis hepsini siler supurur evelALLAH Murat Koçak 16 sa önce Duydunuz mu ey Aziz Türk milletim, bu fetöcü terör partisinin B ve C planı hazırmış. Nasıl ki bu alçak hainlerin şerefsiz elebaşları 20 yaşında darbe planları kurgulamışsa, bugünde partiyi kuramadan atacakları alçakça hain adımları önceden düşünmüşler. La galibe ilallah, bize Allah yeter. Ölümüne arkandayızbaşkomutanımRecep Tayyip Erdoğan hasan17 sa önce girmesin kardişim...bize tayyip yeter