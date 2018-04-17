Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYİ Parti seçime giremiyor mu? Yasa ne diyor? işte o madde!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos erken seçim tarihi olarak kabul edilirse Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti seçime giremiyor... Peki sebebi ne yasa ne diyor?

17 Nisan 2018 Salı 20:41
İYİ Parti seçime giremiyor mu? Yasa ne diyor? işte o madde!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" çıkışıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. 26 Ağustos seçim tarihi olarak belirlenirse Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti yasa gereği seçimlere katılamıyor.

SİYASİ PARTİLER YASASI NE DİYOR?

Siyasi Partiler Yasası'nın "Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması" başlıklı 36 maddesine göre, "Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şart"...

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ

İYİ Parti'nin bu şartı yerine getirebilmesi için erken seçimin en erken Eylül ayı sonunda yapılması gerekiyor. İyi Parti'nin 26 Ağustos'ta yapılacak bir erken seçime katılabilmesi için bir başka yol da milletvekili transferi yapmak. 5 milletvekili bulunan İYİ Parti'nin transferlerle 20 milletvekiline ulaşıp Meclis'te grup kurması gerekiyor. 

CHP'Lİ ÖZEL: İYİ PARTİ SEÇİME GİREMEYECEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını söyledi. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz." ifadelerini kullandı.

'TELAŞLANACAK DURUM YOK!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı, "Erken seçim, zamanında seçim... Bizim için telaşlanacak bir durum yok" dedi.

İYİ PARTİ: B VE C PLANLARIMIZ HAZIR

İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler.”

KORAY AYDIN: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise twitter hesabından şunları yazdı: İYİ Parti erken, baskın veya zamanında yapılacak seçimlere her zaman hazırdır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınması çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bu iktidardan daha erken kurtulmuş olacağız.

YSK DA "İYİ PARTİ GİREMEZ" DEMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu, Ocak ayında seçime katılabilecek partilerin listesini REsmi Gazete'de ilan etmişti. Seçime katılabilecek 9 parti arasında İYİ Parti yer almıyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:41
  1. Aydın
  2. iyi parti
  3. Meral Akşener
  4. iyi parti seçim
  5. iyi parti seçime girecek mi
  6. iyi parti erken seçim
  7. meral akşener seçim
  8. meral akşener erken seçim
  9. meral akşener iyi parti

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet9 sa önce
    Ayrıca amaç ne bilmiyorum ama amacı olan şahsiyete söyleyin zararlı çıkar
  • AhmetAhmet9 sa önce
    İyi parti saadetle ittifak yapmıyor mu bahçeli akıntıya kürek çekiyor, iyi parti girmesi bile Akşener seçmenlerine saadet partisini işaret etse bütün iyi partililer saadete oy verir, amaç ne iyi partiyi seçime sokmamanın
  • BurhanBurhan10 sa önce
    Bırakin bu maral hanim,İP ne partisi seçime girsin,aldigi oy orani kadar ,ülkemiz de fetöcü,domuz oldugunu anlariz.
  • HaticeHatice14 sa önce
    Girse ne olacak abartmayin şu kadını herkes biliyor
  • mrtmrt15 sa önce
    cengiz kemik yagdıramıyorsun
  • VatanVatan15 sa önce
    Münafıklar diyorsunda,korkuyorlar dediğin kadın iman tazelemek için Ankara'ya gidiyor müslüman mı şimdi bu ve sende onun gibi mi düşünüyorsun.
  • Korku :))Korku :))16 sa önce
    Be ahlaksız, biz sadece korkunun Sahibinden başka kimseden korkmayız! Hele ki haklı olduğumuz mücadeleden.. Sen kimsin ki insanları münafık diye hitap ediyorsun??? Ne yazık ki senin gibi tekfirciler çoğaldı şu güzelim vatanımda! Sen ve senin gibi olanlar defolmayacak, kaybolacak!!
  • TekyolhakyolTekyolhakyol16 sa önce
    Reis hepsini siler supurur evelALLAH
  • Murat Koçak Murat Koçak 16 sa önce
    Duydunuz mu ey Aziz Türk milletim, bu fetöcü terör partisinin B ve C planı hazırmış. Nasıl ki bu alçak hainlerin şerefsiz elebaşları 20 yaşında darbe planları kurgulamışsa, bugünde partiyi kuramadan atacakları alçakça hain adımları önceden düşünmüşler. La galibe ilallah, bize Allah yeter. Ölümüne arkandayızbaşkomutanımRecep Tayyip Erdoğan
  • hasanhasan17 sa önce
    girmesin kardişim...bize tayyip yeter
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘İstova’ satışa çıktı
  1. Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm..
  2. Süleyman Soylu merak edilen rakamları..
  3. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
  4. Milli baz istasyonu göreve hazır
  5. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
  6. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
  7. Orduya genç asker çekmek için eve..
  8. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
  9. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
  10. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
  11. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
  12. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
  13. İran'da yabancı mesajlaşma..
  14. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  15. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  16. Devler devletlere karşı birleşti
  17. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  18. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  19. Kritik zirve sona erdi!
  20. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!