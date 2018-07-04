İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belitti. "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmammıştır." dedi.

Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

NTV'nin aktardığına göre, 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.