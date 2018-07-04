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İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray Millet İttifakı'nın sona erdiğini söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:17
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!

Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belitti. "Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmammıştır." dedi.

Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
NTV'nin aktardığına göre, 'Millet İttifakı'nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:17
  1. İP Sözcüsü: Millet İttifakı sona erdi
  2. aytun çıray
  3. millet ittifakı

YORUM YAZ

  • yavuz selimyavuz selim38 dk önce
    3-4 benzemez bir proje ile bir araya getirildi, anlasilan proje degisti ve bu CHP, IP ve SP nin samimiyetlerine asla inanilamaz.. bunlara kanmamak gerekli, cünkü bunlar ancak karanlik güclerin karanlik projelerinde ki kuklalar.
  • kemalkemal22 dk önce
    ak-parti ye veya mhp ye geçmek için ön nabız yoklamaları başladı.secilecek yerden aday olabilmek için 2 milyon lira veren herifler belediye ve hükümet icraası'ndan o paraları kat kat çıkarmak istiyorlar.hem feto sızması da cabasi...aman dikkat bu herifleri kapıya koymayın...
  • Yunus16Yunus1634 dk önce
    AYTUN BEY ABD DEN YENİ PLANLAR MI GELECEK??
  • VATANSEVERVATANSEVER23 dk önce
    SEÇİM HİLESİNİ KENDİLERİ YAPTI İHLELERİ YAPTILAR SONRA SATIŞA BAŞLADILAR ZATEN BU İTTİFAKIN AMACI HİLE YAPMAKTI ŞİMDİ MASKELERİ DÜŞTÜ YADA TAKKELERİ
  • veli TÜRKveli TÜRK21 dk önce
    Seçmenin gönlüne yer etmeyen, samimiyetsiz ittifak , sonunda hak ettiği dersi aldı.
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