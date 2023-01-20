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Siyaset İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı direniyor! İşte buldukları yeni bahane
Siyaset

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı direniyor! İşte buldukları yeni bahane

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını sürekli gündeme getiren İYİ Parti, masada ibre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dönünce yeni bahaneye sarıldı. İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi durumunda küsebilecekleri ve çalışıyormuş gibi yaparak seçime asılmayacağını iddia ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 08:43:00 -
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı direniyor! İşte buldukları yeni bahane

Aday tespiti için zorlu istişare sürecine adım atan 6'lı Masa'da ismi geçen ancak vize çıkmayabilecek adların sonrası tutumu merak ediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti'de isimlerini sıklıkla ortaya attığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesi durumuna karşı yeni bahane öne sürmeye başladı.

Partiye göre bu ikili aday gösterilmezse ya küsecek ya da seçimlerde çalışmayacak. CHP'nin başını çektiği 6'lı masa paydaşları yetkili kurullarında tarihi artık 14 Mayıs olarak netleşen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yarışacak adayın ismini değerlendirmeye hazırlanırken potansiyel sorun ve risklere ilişkin görüşler de ortaya atılıyor.

CHP önlem alsın

Bu çerçevede İYİ Parti'de isimleri gündeme gelen ancak adaylık ipini göğüsleyemeyecek isimlerin masanın göstereceği ortak adaya karşı tavır geliştirebilme riski üzerinde duruluyor.

Çalışıyormuş gibi yapıp asılmama, küsme gibi tehlikelere dikkat çeken İYİ Parti'de bir kurmay herhangi bir küsme ihtimaline karşı CHP'nin şimdiden hareket ederek gönüllerinin alınması gerektiğini vurguladı.

Kopmalara uzamasın

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde CHP'de sonrasına ilişkin bir liderlik yarışı yaşanabileceği bunun da parti içinde

seçim sonucunu da etkileyebilecek bir hareketliliğe neden olabileceği belirtiliyor. Belediye başkanlarının bu seçim sürecinde etkisinin güçlü olacağı, aksi halde kopmalarla neticelenebilecek senaryolara gelişmelerin evrilebileceği konuşuluyor.

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Yorumlar

samimi

İstediği kişi aday olmazsa küsen zihniyetle devlet yönetilir mi?...milletin menfaatini düşünmekten uzak bu tavırda olanlar...ya bir de imza yetkisini eline alınca kimin menfaatine kullanacak?...milletin mi?... nefsinin mi?

Hizipsavar

herkes yerini buldu kaldı ki ülkücüleri bölmedi içerde ki atıklardan kurutldu mhp. ne demek bir ülkücünün vatan hainlerine destek olacak Allahsız kitapsızlara koltuk değneği olacak. kominizim vari sözde solculara destek olacak. o zaman o ülkücü değil haindir.
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