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Aktüel

İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz’ın acı günü

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı ve Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yılmaz’ın annesi vefat etti.

2020-04-28 14:58:33 -
İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz’ın acı günü

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı ve Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yılmaz’ın annesi vefat etti.


İYİ Parti Bilecik İl Başkanı ve Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yılmaz’ın annesi Durdiye Yılmaz (85) hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bilecik merkez İlyasça köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Korona virüs salgını nedeni ile cenazede sosyal mesafe kuralları uygulanırken, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses sosyal medya üzerinden, "İYİ Parti Bilecik İl Başkanımız ve Bilecik İl Genel Meclis Üyemiz Mehmet Yılmaz’ın annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.

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