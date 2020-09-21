İYİ Parti GİK üyesi ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu isim listesi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet Partisi ile Millet ittifakı yapan İYİ Parti, 2. Olağan kurultayını gerçekleştirdi. Meral Akşener’in tek aday olarak yarıştığı genel başkanlık seçimini bin 289 delegenin oyunu alarak Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı oldu. İYİ Parti’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP, HDP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin içinde bulunduğu blokla seçimlere gireceği iddiaları gündemde olmaya devam ederken, İYİ Parti, 2023 seçimlerine gidecek kadroyu seçti.

İYİ Parti’nin ikinci olağan kurultayında hem Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi hem de Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin belirlendiği seçimde kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. İYİ Parti’nin ağır toplarından olan Aytun Çıray ve Ümit Özdağ’ın üstü çizildi. 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri de belli oldu. Buna göre, İYİ Parti GİK üyeliğine en yüksek oyla Erdal Sarızeybek (bin 131 oyla) seçildi. Bin 32 oyla Uğur Poyraz, bin 30 oyla Ümit Dikbayır, 995 oyla Ümit Özlale İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinin başında yer aldı. Koray Aydın 965 oyla İYİ Parti GİK üyeliğine girebildi.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeleri listesi

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeleri listesinin ilk sırasına bin 137 oyla Ethem Baykal yerleşirken, bin 134 oyla Sena Aksakallı, bin 123 oyla Batuhan Yılmaz takip etti. İşte İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeleri listesi: