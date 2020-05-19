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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

Meral Akşener ve beraberindekiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:58:29 -
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Akşener'in, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

- Ziyarette Kovid-19 tedbirleri

Şener ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oldu.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoleye çelenk bırakılması sırasında da sosyal mesafe korundu.

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