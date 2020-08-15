İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısı yapmıştı. Bu davetten sonra gözler İP lideri Akşener’in üzerine çevrilmişti.

Akşener: Başıma silah dayasalar mümkün değil

Konuyla ilgili Akşener’den yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Akşener, Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağıyla ilgili şunları söyledi;

“Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil"

Erdoğan olumlu yaklaşmıştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderinin Akşener’e çağrısına olumlu yaklaşmıştı. Erdoğan "Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Bu sıkıntı hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum." demişti.