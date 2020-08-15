  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “Başıma silah dayasalar nu mümkün değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:16:00 -
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısı yapmıştı. Bu davetten sonra gözler İP lideri Akşener’in üzerine çevrilmişti.

Akşener: Başıma silah dayasalar mümkün değil

Konuyla ilgili Akşener’den yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Akşener, Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağıyla ilgili şunları söyledi;

“Biz İYİ Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil! Başıma silah dayasalar mümkün değil"                                                                                               

Erdoğan olumlu yaklaşmıştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderinin Akşener’e çağrısına olumlu yaklaşmıştı. Erdoğan "Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Bu sıkıntı hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı