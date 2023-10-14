İyi dinle ey siyonist! “Toprağımızı koruyacağız, çıkarsak sadece cennete gideriz”
Gazze halkı, "Bölgeyi terk edin" diyen siyonist terör devleti İsrail'e cevap verdi.
Gazze halkı kıyamda. Terör devleti İsrail'in saldırılarının ardından kaçmak yerine şehrini korumaya çalışan sivil halk, siyonist katillerin, "Bölgeyi terk edin, vuracağız" çağlarına cevap verdi.
Yürüyüş gerçekleştiren Filistinli Müslümanlar, “Buradayız. Toprağımızı koruyacağız. Çıkarsak da sadece cennete gideriz.” diyerek haykırdı.
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