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Dünya İyi dinle ey siyonist! “Toprağımızı koruyacağız, çıkarsak sadece cennete gideriz”
Dünya

İyi dinle ey siyonist! “Toprağımızı koruyacağız, çıkarsak sadece cennete gideriz”

Yeniakit Publisher
2023-10-14 13:53:00 -

Gazze halkı, "Bölgeyi terk edin" diyen siyonist terör devleti İsrail'e cevap verdi.

Gazze halkı kıyamda. Terör devleti İsrail'in saldırılarının ardından kaçmak yerine şehrini korumaya çalışan sivil halk, siyonist katillerin, "Bölgeyi terk edin, vuracağız" çağlarına cevap verdi.

Yürüyüş gerçekleştiren Filistinli Müslümanlar, “Buradayız. Toprağımızı koruyacağız. Çıkarsak da sadece cennete gideriz.” diyerek haykırdı.

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