IWAB 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali

Antalya’nın Akseki ilçesinde 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali düzenlendi. Festivalin bu yılki temasının Akseki ilçesinden Çanakkale savaşlarına katılmak için gönüllü olarak giden gençlerin öyküsünün anlatıldığı "Mendilim Kekik Kokuyor" filmi oldu.

Festivale Akseki Kaymakamı Muhammed emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan,Merkezi İstanbul’da bulunan Akseki Eğitim Hayratı Derneği Genel Başkanı Atom Mahmut Duruk, "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, sivil toplum kuruluşları ve Akseki içinde ve Akseki dışında çeşitli illerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, festivalde yaptığı konuşmada, hazırlıklarını yaklaşık bir aydır yaptıklarını söyledi. Nasır, "Bu festivale bir ay öncesinden hazırlıklarımıza başladık. Antalya’dan İstanbul’dan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Aksekililer bu festivale katıldı. Elimizden geldiğince en iyi şekilde kendi kültürümüzü burada yansıtmaya çalıştık" dedi.

Akseki belediye Başkanı İbrahim Özkan, 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivalinin Akseki’de düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Festivalin isminin Akseki’de yaklaşık 20 gündür çekimleri çekimleri devam eden Çanakkale konulu tarihi "Mendilim Kekik Kokuyor"filminin olduğunu söyleyen Özkan, "Festivalde yöreye uygun gelin alayı canlandırdık. "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles gelin oldu. Yöresel oyunlarımız gösterildi. "6. Uluslararası Antalya Turizm Festivalinin ismi bu filmin ismi "Mendilim Kekik Kokuyor" filmi oldu. Festivalde Yörenin en önemli el sanatlarından kaşık yapımı, kozalaktan sepet örme, tulukta ayran yayma ve çan yapımını anlatan atölyeler kuruldu. Yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöre lezzetlerini tanıtmak amacıyla kendilerinin hazırladığı yemekler stantlarda satışı yapıldı" diye konuştu.

Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu (IWAB) Başkanı Hatice Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Platform olarak 6. Uluslar arası Antalya Turizm Festivalini Akseki’de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akseki’de "Mendilim kekik kokuyor" filminin çekimlerinin yapıldığını söyleyen Bozkurt, "Bu çekimler sırasında bizde bu filmin festivalini yapmak istedik. Yerel yönetim vehalk bize çok büyük destek verdi. Çok renkli bir festival hazırladık. Filmin başrol oyuncusu Wilma Elles yöresel düğünün gelini oldu. Kendisi de çok heyecanlandı ve duygulandı. Örtüyü açınca herkes için büyük bir sürpriz oldu. Azerbaycan’dan gelen dansçıların gösterileri oldu. Çok güzel bir festival hazırladık" diye konuşan Bozkurt şöyle devam etti.

"Biz Akseki’yi Akseki’de anlatmak istedik. Akseki’nin ustaları, el sanatları, yöresel ürünleri ve yöresel yemeklerini ön plana çıkarmak istedik. Bu festivalimizi bu konsept üzerine kurduk. Mendilim Kekik Kokuyor film ekibi bize kendi filmlerinde kullandıkları dekorları burada sahne hazırlığı yaptılar. Antalya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yüzlerce kişi katıldı. Doğa harikası Akseki gibi çok özel bir yerde olmak herkesin büyük ilgisini çekti. Buranın hep doğanın ve tarihi ile kalmasını istiyoruz. Bu konuda da çalışmalar yaptık."

Wilma Elles gelin oldu

Yaklaşık 20 gündür çekimlerine Akseki’de devam eden "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles, festivalde yöresel gelin oldu. Elles’e kına yakıldı. Gelin duaları yapıldı. Daha sonra ise Elles için gelin alayı düzenlendi. Festivale katılanlar için ise Wilma Elles’in gelin olması büyük sürpriz oldu.

Festivale katılanlara konser verildi. Yöreyi anlatmak için kaşık oyunları ve yöresel sanatçılar çeşitli konserler verdi. Azerbaycanlı sanatçı Sevil Çakar ve Azerbaycanlıhalk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu. Akseki Belediyesi Sanat Evinde ASMEK tarafından açılan kursta Aksekili kadınların el emeği olan el sanatları sergisi açıldı.